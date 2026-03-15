В Турции прокомментировали возвращение США и Ирана к переговорам

«Сейчас условия не очень благоприятны для дипломатии… Иранцы чувствуют себя преданными (США — ред.)», — отметил агентству министр, добавив, что страна тем не менее открыта для любой разумной дипломатии через «неофициальные каналы».
Фидан заявил агентству, что пытается убедить Тегеран прекратить атаки стран Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.
В интервью Фидан также обвинил Израиль в том, что страна всегда «найдет себе врагов», пока у власти находится израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.