Премьер Бельгии заявил, что единственным решением для ЕС будут переговоры с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине. По его словам, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Москву без поддержки США, поэтому единственный выход — заключение сделки. При этом в Вашингтоне уже готовы подталкивать Киев к соглашению, а в самой Европе нет единства по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».