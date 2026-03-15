При ударе по промзоне в иранском Исфахане погибли 15 человек

В результате удара по промышленной зоне в иранском Исфахане погибли не менее 15 человек, несколько пострадали.
Об этом сообщает агентство Fars.
«По предварительной информации, в результате ракетного удара по промышленному парку Джей погибло более 15 человек, несколько получили ранения», — говорится в публикации.
Уточняется, что удар был нанесён по заводу, который производит холодильное и отопительное оборудование.
