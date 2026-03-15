Боец в одиночку отбил опорный пункт

Боец ВС России отбил опорный пункт и эвакуировал раненого сослуживца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Старший сержант российских Вооружённых Сил Альвидас Лауниконис уничтожил двух боевиков ВСУ, не дав им отнять у российских бойцов опорный пункт, а также эвакуировал раненого сослуживца и спас ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.

Лауниконис в составе мотострелкового подразделения удерживал захваченный у украинских боевиков опорный пункт. Противник под прикрытием огня минометов попытался вернуть утраченные позиции и атаковал российских штурмовиков.

«Находясь на передовой, Альвидас Лауниконис своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться с фланга», — говорится в сообщении.

Под интенсивным минометным огнем старший сержант продолжал вести бой, отметили в МО РФ.

«В ходе атаки ударных беспилотных летательных аппаратов противника один из российских военнослужащих получил многочисленные ранения. Альвидас оказал ему медицинскую помощь и лично эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место, чем спас ему жизнь», — добавили в ведомстве.

Грамотные и профессиональные действия Лауникониса позволили российской штурмовой группе отразить атаку украинских боевиков и не допустить прорыва противника на важном направлении, а также спасти жизнь военнослужащему ВС РФ, подчеркнули в Минобороны.