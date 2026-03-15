Захарова: РФ выстраивает контакты с США, исходя из реалистичного восприятия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия выстраивает взаимодействие с США, исходя из прагматичной оценки действий американской стороны и реального положения дел. Об этом она заявила в эфире телеканала ТВ Центр.
По её словам, Москва сохраняет прежние оценки конкретных шагов Вашингтона и учитывает их при формировании дальнейших контактов. Такой подход, как отметила дипломат, основан на реалистичном восприятии политики США и их решений.
Захарова также подчеркнула, что Россия поддерживает диалог с теми государствами, с которыми это соответствует национальным интересам страны.
Ранее Захарова заявила, что США хотят изменить энергетическую реальность под себя для решения собственных экономических проблем.