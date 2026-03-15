Захарова: Европа ждёт возвращения ультралибералов в Белый дом

Западная Европа ждёт возвращения ультралибералов в Белый дом, чтобы её мнение вновь учитывали. Об этом в эфире «ТВ Центра» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они (страны Западной Европы. — RT) находятся в ожидании того, как, наконец, те, кто (ультралибералы. — RT) с ними составляет вот эту самую единую ментальную, философскую, политическую, финансовую среду, воцарятся вновь в Белом доме и закрепятся», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил мнение, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке и непредсказуемость действий США повергли европейских лидеров в смятение.