КНДР провела учения с использованием сверхточных РСЗО

В КНДР провели учения по нанесению ударов системами залпового огня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти КНДР заявили о проведении учений по нанесению огневых ударов с использованием сверхточных реактивных систем залпового огня в субботу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На учениях также присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Подразделение дальнобойной артиллерии Корейской народной армии 14 марта в западном районе провело учения по нанесению огневых ударов. В учениях участвовали 12 реактивных систем залпового огня сверхвысокого класса калибра 600 миллиметров и две артиллерийские роты», — говорится в публикации агентства.

По данным агентства, запущенные ракеты поразили островную цель в Японском море, расположенную примерно в 364,4 километра от места запуска, со «100-процентной точностью».

