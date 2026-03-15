«Бросил гранату»: Нобелевский лауреат жестко высказался о Трампе

Экономист Стиглиц: Трамп своей политикой бросил гранату в мировую экономику.

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принес неопределенность в мировую экономику своими резкими действиями, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«За первые две недели его второго срока неопределенность приобрела совершенно новое измерение. Говоря прямо, президент США бросил гранату в экономику США и мировую экономику в целом», — сказал он.

По словам эксперта, Трамп разрушает международное и американское право, и весь мир видит первые экономические последствия этой политики, в том числе и в самих США.

«А последние данные по рынку труда показывают, что в феврале мы потеряли значительное количество рабочих мест. Это продолжает тенденцию стагнации экономики», — констатировал Стиглиц.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

