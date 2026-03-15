В Абу-Даби взяли под контроль бушующий со вторника пожар в промзоне

КАИР, 15 мар — РИА Новости. Пожар в промышленной зоне города Эр-Рувайс в эмирате Абу-Даби, вспыхнувший во вторник, взят под контроль, ведутся работы по охлаждению, сообщила пресс-служба правительства эмирата.
Во вторник власти эмирата заявили, что пожар произошел в промышленном комплексе в Эр-Рувайсе из-за атаки беспилотников, пострадавших нет.
«Компетентные органы в эмирате Абу-Даби взяли под контроль пожар, который вспыхнул во вторник из-за атаки БПЛА на нефтяное предприятие в Эр-Рувайсе. Ведутся работы по охлаждению», — говорится в заявлении.
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.Читать дальше