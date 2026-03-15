Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Кубы осудил вандализм на протестах в стране

Диас-Канель осудил вандализм на протестах из-за отключения электричества.

Источник: РИА Новости

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Кубинский президент Мигель Диас-Канель осудил акты вандализма в ходе протестов из-за длительных отключений электричества в стране, подчеркнув, что власти не допустят безнаказанности за насилие.

«Никогда не будет понятным, оправданным или допустимым насилие и вандализм, которые посягают на общественное спокойствие и безопасность наших институтов. Для вандализма и насилия не будет безнаказанности», — написал Диас-Канель в социальной сети X.

По словам президента, недовольство жителей длительными отключениями электричества понятно, поскольку они стали следствием энергетической блокады США, которая, как отметил он, особенно усилилась в последние месяцы. При этом он подчеркнул, что жалобы и требования граждан являются законными, если выражаются «в гражданском духе и с уважением к общественному порядку».

Ранее МВД Кубы сообщило, что протестующие в городе Морон на севере провинции Сьего-де-Авила атаковали здание муниципального комитета Коммунистическая партия Кубы. По данным ведомства, сначала акция проходила мирно и сопровождалась диалогом с местными властями, однако затем переросла в акты вандализма.

Как уточнили в министерстве, небольшая группа людей забросала камнями вход в здание партийного комитета и устроила пожар на улице, вытащив мебель из приемной. Повреждения также получили другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.

По данным МВД, задержаны пять человек. Расследование инцидента ведут специализированные подразделения ведомства.

