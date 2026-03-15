Китай намерен играть конструктивную роль ради деэскалации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Китай продолжит играть конструктивную роль с целью деэскалации напряженности и восстановления мира на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй на просьбу прокомментировать призыв американской администрации к ряду стран, в том числе КНР, направить военные корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.
По словам пресс-секретаря дипмиссии, «позиция Китая по ситуации на Ближнем Востоке объективна и беспристрастна». «Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий во избежание дальнейшей эскалации ситуации и ради предотвращения распространения и расширения конфликта», — подчеркнул он.
«Ормузский пролив и прилегающие воды являются важным маршрутом международной торговли товарами и энергоресурсами. Поддержание безопасности и стабильности в регионе отвечает интересам международного сообщества. Все стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и непрерывных поставок энергоносителей», — подчеркнул Лю Пэнъюй.
«Китай, будучи искренним другом и стратегическим партнером стран Ближнего Востока, продолжит укреплять взаимодействие с причастными сторонами, в том числе со сторонами конфликта, и играть конструктивную роль ради деэскалации и восстановления мира», — заявил пресс-секретарь посольства КНР.
Ранее 14 марта президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что некоторые государства намерены направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. При этом он выразил надежду на то, что подобные меры примут, в частности, Великобритания, Китай, Республика Корея, Франция и Япония.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.