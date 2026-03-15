«Будет армагеддон»: в сенате США сделали мрачный прогноз по поводу Ирана

Сенатор Мерфи: Трамп утратил контроль над войной с Ираном.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утратил контроль над военными действиями против Ирана, заявил в соцсети X сенатор-демократ Крис Мерфи.

«Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем», — написал он.

По словам Мерфи, у Трампа нет конечной цели в войне, а Иран и его союзники якобы могут бесконечно сеять хаос.

«Так что же дальше? Наземное вторжение? Это будет армагеддон. Тысячи погибших американцев», — предупредил он.

Сенатор выразил уверенность, что если Трамп объявит виртуальную победу над Ираном, то сторонники жесткой линии у власти в этой стране просто восстановят то, что разрушили США.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

