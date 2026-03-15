Semafor: запасы перехватчиков у Израиля истощились до критически низкого уровня

Запасы ракет-перехватчиков у Израиля истощились до критически низкого уровня, пишет портал Semafor со ссылкой на американских чиновников.
«На этой неделе Израиль сообщил США, что у него критически не хватает перехватчиков баллистических ракет, в то время как конфликт с Ираном продолжается», — говорится в материале.
По данным портала, Израиль приступил к операции против Ирана с уже не столь значительным арсеналом перехватчиков, поскольку использовал их в конфликте с Тегераном летом прошлого года.
При этом один из американских чиновников заявил, что ситуация не стала неожиданностью для Вашингтона. Он также отметил, что у США нет такой проблемы. По его словам, у Штатов есть всё необходимое для защиты баз и военнослужащих на Ближнем Востоке.
Ранее эксперт по международной безопасности, почётный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постал в беседе с RT рассказал, что американские комплексы противоракетной обороны Patriot не в состоянии эффективно сбивать все баллистические ракеты Ирана, которыми Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке.