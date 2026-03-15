ОАЭ сообщили об атаке иранского дрона НПЗ в Абу-Даби

Спасатели тушат вспыхнувший пожар, информировали власти эмирата.

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Иранский беспилотник ударил по НПЗ, расположенному в промышленном городе Эр-Рувайс в эмирате Абу-Даби. Спасатели тушат вспыхнувший в результате атаки пожар, сообщили власти эмирата.

«Пожар, произошедший на одном из НПЗ в Эр-Рувайсе в результате удара БПЛА, взят под контроль. В настоящий момент пожарные команды ведут работы по локализации возгорания, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы эмирата Абу-Даби.

28 февраля Иран начал наносить удары, в том числе по ОАЭ, после того как США и Израиль начали военную операцию против исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
