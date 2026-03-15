Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет

Дипломатическая миссия Соединённых Штатов в Каракасе сообщила, что возобновила работу после семи лет перерыва.

«В отношениях между Соединёнными Штатами и Венесуэлой началась новая эра», — говорится в заявлении поверенной в делах США в Венесуэле Лоры Догу, которое приводится на странице посольства в соцсети X.

Она напомнила, что американский флаг был в последний раз спущен у посольства США в Каракасе 14 марта 2019 года.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет дружественные отношения с Каракасом.

