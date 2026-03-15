Российский турист рассказал, как потерял более 400 тысяч рублей в Дубае

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Турист из России Александр рассказал РИА Новости, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке потерял более 400 тысяч рублей, которые пришлось потратить на проживание и питание.
«Потерял только на проживании и еде почти 440 тысяч рублей, потому что не смогли улететь из (международного аэропорта Дубая — ред.) DXB, рейс отменили. Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счёт. Причём даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь (на заселение — ред.)», — рассказал Александр.
По словам туриста, отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней.
«Номер был хороший, полный пансион, но всё это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем. Думали, максимум пять дней и будем дома. По итогу вышло десять (дней — ред.)», — отметил собеседник агентства.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.