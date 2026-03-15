В МИД Турции рассказали об отправке войск в Газу

Фидан: Турция не получала запроса о предоставлении войск в секторе Газа.

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Турция не получала запроса о предоставлении военных для работы в качестве стабилизационных сил в секторе Газа, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

«Фидан заявил, что Турция не получала запроса на предоставление войск для стабилизационных сил, что он объяснил противодействием Израиля», — говорится в сообщении агентства.

Глава МИД добавил, что, по его мнению, Вашингтон пытается тихо урегулировать этот вопрос с Израилем, чтобы позволить Турции участвовать в качестве стабилизационных сил.

По словам министра, приоритет Турции — создание административного комитета для Газы, который должен состоять из 15 политически независимых палестинских администраторов.

Фидан заявил, что для Турции важно присоединиться к «Совету мира», поскольку это возможность остановить военные действия в секторе Газа.

«Мы не питаем иллюзий, что “Совет мира” рассмотрит все существующие проблемы», — цитирует министра агентство.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание «Совета мира» под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.

