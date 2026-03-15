Axios: Франция подготовила проект по завершению конфликта Израиля и Ливана

Источник: Аргументы и факты

Франция подготовила проект инициативы, направленной на завершение конфликта между Израилем и Ливаном. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, одним из ключевых элементов предложения является возможное признание Израиля со стороны Бейрута.

По данным издания, предложенный план сейчас изучают власти Израиля и США. Предполагается, что переговорный процесс может начаться при посредничестве Вашингтона и Парижа: сначала на уровне дипломатов высокого ранга, а затем с участием политических лидеров. Французская сторона также предлагает провести переговоры в Париже.

Согласно обсуждаемой инициативе, Ливан должен будет официально заявить о признании Израиля, подтвердить уважение к его суверенитету и территориальной целостности, а также выразить готовность начать переговоры о заключении соглашения о ненападении между двумя странами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что военнослужащие Израиля убили христианского священника в Ливане, открыв по нему огонь из танка.