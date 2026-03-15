У побережья южных Курил произошло землетрясение

РИА Новости: у южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на воскресенье в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 150 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир зарегистрировано в ночь на 15 марта. Его очаг находился на глубине 77 километров», — сказала сейсмолог.

По информации Семеновой, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.