Semafor: у Израиля кончаются ракеты-перехватчики

Собеседники издания утверждают, что Израиль вступил в вооруженный конфликт против Ирана уже имея ограниченный запас противоракет. По их словам, ЦАХАЛ израсходовал большую часть снарядов еще во время столкновений с Ираном, произошедших прошлым летом. Впрочем, для Белого дома нехватка арсенала не стала неожиданностью: «Это то, чего мы ожидали и что предвидели», — заявил изданию один из американских чиновников.