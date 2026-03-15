Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» из сказки Андерсена

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Западная Европа превратилась в «голого короля» из сказки Ганса Христиана Андерсена, ослепленного тщеславием и окруженного системой обмана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр».
«Конечно, Андерсена и “Новое платье короля”, мне кажется, несколько напоминает. А правильнее сказать — предсказывает то, что будет с его родиной конкретно и с его в целом континентом, его западной частью, в будущем», — сказала она.
«Западная Европа — это тот самый голый король, который, с одной стороны, был могущественным, очевидно, потому что ему все прислуживали, все хотели угодить. Конечно, он был финансово обеспечен, у него есть королевство, у него есть возможности, а, собственно говоря, поэтому ему и прислуживали многие. Но при этом он глуп и настолько болезненно, амбициозно подвержен вот этим внутренним страстям — тщеславие, себялюбие, — он настолько падок на лесть, что он не видит очевидного», — подчеркнула дипломат.
Кроме того, продолжила Захарова, такой «король» еще и сформировал такую систему лжи вокруг себя, что его готовы обманывать те, кто обязан говорить правду и утверждать на позиции здравомыслия. «И как эта система, которая начинает формироваться, — лжи, неправды, фальши, обмана, — как воронка стягивает все большее и большее количество людей. Почему? Потому что сказать правду — это прослыть глупцом. И они готовы на все. Они готовы на то, чтобы человек, которому они поклонялись и который является их же гарантом, чтобы он выставлен был на посмешище у всех на глазах, лишь бы только не признать своих ошибок, своей неправоты, своей слабости, трусости. Вот это та самая сказка, которая случилась с Западной Европой», — указала она.
По словам Захаровой, этот «голый король» в виде еэсовского Брюсселя проявил себя настолько очевидно, что за звучащие со стороны Венгрии и Словакии голоса здравомыслия на лидеров этих стран натравливают Владимира Зеленского как «террористическое чудовище». «Чем он начинает травить? Детьми, семьей. Он бьет по детям», — добавила она.