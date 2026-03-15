Bild: АдГ планирует открывать пивные в деревнях для работы с избирателями

Партия «Альтернатива для Германии» намерена возродить в сельских районах Германии пивные, пишет Bild.
«У АдГ есть новый план по возрождению заброшенных районов… Партия хочет вновь открыть закрытые деревенские пивные», — говорится в материале.
Издание пишет, что партия таким образом хочет привлекать новых избирателей.
Отмечается, что днём в заведениях будут решать различные вопросы граждан, а по вечерам и в выходные будут проводиться развлекательные мероприятия, собрания, презентации книг, фильмов, обмен мнениями по актуальным проблемам.
