На Украине ликвидировали бывшего ресторатора, воевавшего на HIMARS

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оператор пусковой установки HIMARS, экс-ресторатор из Хмельницкого Евгений Кот ликвидирован в зоне специальной военной операции, сообщает местное украинское издание «Всім.юа».
«Сначала мужчина служил в ракетной бригаде Хмельницкого, потом поехал на учебу в Германию, где овладел HIMARS. С этими навыками отправился на передовую», — говорится в материале.
Ранее Кот владел сетью заведений быстрого питания в Хмельницком.
Накануне Минобороны России сообщало о поражение пусковой установке HIMARS.