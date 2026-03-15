Пентагон выделил 20 миллиардов долларов на создание системы на базе ИИ

«Компания Anduril Industries, Коста-Меса, Калифорния, получила контракт с фиксированной ценой на общую сумму 20 миллиардов долларов на консолидацию текущих и будущих коммерческих решений — включая запатентованную операционную систему Lattice с открытой архитектурой и поддержкой ИИ, интегрированное оборудование, данные, компьютерную инфраструктуру и услуги технической поддержки — в единую, готовую к выполнению задач систему, отвечающую меняющимся оперативным и бизнес-потребностям Армии США», — следует из контракта.