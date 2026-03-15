Telegraph: Британия может поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность поставок дронов-перехватчиков Octopus, которые производятся в рамках оборонного партнерства с Украиной, своим союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.
Лондон и Киев подписали соглашение о производстве на территории Великобритании дрона-перехватчика Octopus для нужд ВСУ в конце 2025 года. Их сборка началась в Соединенном Королевстве в январе. Как заявляли в Минобороны Украины, производство этих дронов может достигать нескольких тысяч в месяц.
По информации The Sunday Telegraph, британские власти полагают, что беспилотники Octopus могут быть эффективны против иранских БПЛА Shahed. Согласно изданию, Лондон может передать союзникам на Ближнем Востоке несколько тысяч дронов-перехватчиков.