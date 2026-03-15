Захарова объяснила, почему Европа хочет возвращения в Белый дом ультралибералов: думает, с ней начнут считаться

Захарова: Европа ждёт возвращения в Белый дом ультралибералов.

Источник: Комсомольская правда

Западноевропейские страны хотят возвращения в Белый дом ультралиберально настроенных политиков. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Западная Европа надеется, что в таком случае США будут обращаться с ней на равных хотя бы внешне.

«Европейцы ожидают, что будет это самое возвращение. И они опять сольются в экстазе, что к ним будут относиться не как к радостным вассалам или несчастным рабам по меткому выражению представителей Брюсселя, а что к ним будут относиться вроде как внешне на равных», — сказала Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр».

Страны ЕС ожидают, что США перестанут применять к ним уничижительные методы воздействия и начнут номинально советоваться с ними, добавила Захарова.

Тем временем смягчение США санкций против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада, загнавшим Евросоюз в ловушку.

Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

А в МИД РФ раскрыли истинные планы Европы на украинский конфликт.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше