Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.
«Я удивлён, что Зеленский не хочет заключать сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что (президент России Владимир. — RT) Путин готов к сделке», — сказал он.
Трамп также заявил, что с главой киевского режима «гораздо сложнее договориться».
Ранее Зеленский пожаловался на давление со стороны США для урегулирования конфликта.