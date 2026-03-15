Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США вернут санкции на нефть из РФ после стабилизации энергорынка

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. США планируют восстановить санкции на российскую нефть после того, как выросшие из-за ближневосточного конфликта цены на энергетическом рынке нормализуются.

Источник: Reuters

Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я хочу нефти для мира», — сказал он, отвечая на вопрос о причине временного снятия санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России. Трамп добавил, что ограничения, введенные в 2022 году в связи с конфликтом на Украине, «будут восстановлены, как только кризис завершится».

Ранее Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.

