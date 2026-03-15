Трамп: США вернут санкции на нефть из РФ после стабилизации энергорынка

Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Я хочу нефти для мира», — сказал он, отвечая на вопрос о причине временного снятия санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России. Трамп добавил, что ограничения, введенные в 2022 году в связи с конфликтом на Украине, «будут восстановлены, как только кризис завершится».
Ранее Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.