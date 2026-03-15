Глава МИД Ирана заверил, что новый верховный лидер страны в полном порядке

Ранее Life.ru писал, что Аббас Аракчи раскритиковал «зонтик безопасности» США в Ормузском проливе. По его словам, американские меры не обеспечивают надёжную защиту судоходства и скорее создают новые проблемы. Министр отметил, что Вашингтон теперь вынужден просить Китай и другие страны помочь с безопасностью в стратегическом проливе.