ДОНЕЦК, мар — РИА Новости. Администрация и полиция Димитрова 1,5 года назад первыми сбежали из города, рассказала РИА Новости жительница Димитрова Анна Литкевич.
Отвечая на вопрос, когда администрация и полиция уехали из города, она ответила: «Они самые первые уехали… года полтора их уже нет», — сказала беженка.
Литкевич добавила, что сотрудников больницы вывозили настолько быстро, что медики оставили медицинские карточки жителей, которые те искали в пустом здании.
Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.