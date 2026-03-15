Трамп: санкции против России будут восстановлены после стабилизации цен на нефть

Связанные с нефтью санкции против России будут восстановлены, как только закончится кризис с ростом цен на фоне операции против Ирана.

Связанные с нефтью санкции против России будут восстановлены, как только закончится кризис с ростом цен на фоне операции против Ирана.

Об этом в интервью NBC News заявил президент США Дональд Трампа.

«Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение властей США ослабить нефтяные санкции против России — это попытка Вашингтона стабилизировать энергетические рынки.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше