Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Последний человек»: Трамп жёстко ответил Зеленскому на предложение помощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не нуждается в чьей-либо поддержке, включая Украину, для противодействия иранским беспилотникам. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Вашингтон способен справиться самостоятельно.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — сказал американский лидер.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об отправке экспертов по противодействию дронам в страны Ближнего Востока, отметив, что это делается по просьбе США. Однако никаких подробностей о количестве специалистов или точном месте их дислокации озвучено не было. Примечательно, что это происходит на фоне проблем в ВСУ, которые не могут обеспечить надёжную защиту от ударов БПЛА даже по объектам в Киеве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

