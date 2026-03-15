СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому

Ynet: Нетаньяху попросил у Зеленского помощи в борьбе с иранскими БПЛА.

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился за помощью к Владимиру Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими БПЛА, утверждает израильский новостной портал Ynet.

«Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате БПЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу», — говорится в материале.

Как утверждается, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос якобы был сделан, однако разговор между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялся.

Вчера председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что отправил «соответствующих специалистов» в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

