Захарова: в ЕС не понимают, что США не будут воспринимать их как равных

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ряд государств Западной Европы рассчитывают на возвращение во власть в США политических сил ультралиберального направления. Об этом она заявила в эфире телеканала «ТВ Центр».
По её мнению, европейские союзники считают, что при таком развитии событий Вашингтон будет больше учитывать их позицию.
Дипломат отметила, что подобные ожидания характерны прежде всего для стран НАТО на европейском континенте, которые, как она считает, надеются на восстановление прежнего формата политического и идеологического взаимодействия с американской администрацией. По её словам, европейские государства рассчитывают вновь оказаться в едином политическом и ценностном пространстве с руководством США.
Захарова также выразила мнение, что европейские политики рассчитывают на более уважительное отношение со стороны Вашингтона и надеются на участие в обсуждении ключевых решений.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас пожаловалась на Дональда Трампа, мечтающего о развале объединённой Европы.