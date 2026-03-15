РИА Новости: США нарастили поставки обуви в Россию до максимума за 23 года

США в январе нарастили поставки обуви в Россию до максимальной за 23 года суммы для этого месяца.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в начале года американские компании экспортировали в Россию обувь на $1,8 млн.

По данным агентства, в годовом выражении это означает рост втрое.

По итогам января Россия оказалась на десятом месте среди крупнейших импортёров американской обуви с долей в 1,9% от всех поставок.

Ранее стало известно, что поставки сыра из России в США взлетели до максимума с 2022 года.

Также сообщалось, что США в 2025-м нарастили экспорт миндаля в Россию до максимума за три года.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше