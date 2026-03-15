АдГ хочет возродить «политические пивнушки’в Германии: на это есть тайная причина

Bild: АдГ хочет возродить «политические пивнушки» для привлечения избирателей.

Источник: Комсомольская правда

В Германии могут появиться «политические пивнушки». Это проект партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), информирует издание Bild со ссылкой на внутрипартийные документы.

Сообщается, что пилотный проект будет реализован в земле Рейнланд-Пфальц, впоследствии опыт планируется распространить на другие регионы ФРГ. Партия собирается арендовать закрытые питейные заведения и превратить их в «многофункциональные центры». Предполагается, что там будут не только проводить развлекательные мероприятия, но и помогать местным жителям в решении житейских вопросов. Также планируется инициировать политические дискуссии и обмены мнениями по актуальным проблемам.

Таким образом АдГ планирует привлекать избирателей. При этом в партии не исключают, что власти регионов, а также иные политические объединения могут оказать противодействие в реализации проекта.

Ранее партия АдГ призвала Германию отказаться от энергетического перехода, возобновив импорт доступных и безопасных энергоресурсов из России.

Напомним, суд Кёльна запретил контрразведке ФРГ называть АдГ правоэкстремистской партией.

Тем временем в Германии призвали руководство ФРГ проанализировать действия Зеленского.