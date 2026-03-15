Пентагон отложил списание старейшего авианосца США

«Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью 95,7 миллионов долларов… для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68», — говорится в контракте.
ВМС США выведут из эксплуатации этот 50-летний авианосец по прозвищу «Морской волк» в марте 2027 года, а не в мае этого года, как планировалось ранее.
По данным новостного сервиса Военно-морского института США (USNI), Nimitz вышел с базы Норт-Айленд и взял курс вокруг Южной Америки: сначала авианосец примет участие в учениях Южного командования, а затем направится к новой базе в Норфолке, где начнется подготовка к выгрузке ядерного топлива и списанию.
В составе Военно-морских сил США имеются 11 действующих авианосцев. Два из них — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — принимают участие в совместной операции США и Израиля против Ирана.
Однако, по словам спикера штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», выведя его из строя.
Седьмого марта появилась информация, что Вашингтон готовится отправить в регион третий корабль — «Джордж Буш».