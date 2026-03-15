Зеленский стремится к вражде с Ираном, заявил посол

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отношение Владимира Зеленского к Ирану основано на ненависти, он стремится к вражде, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Таким образом он прокомментировал информацию о возможной отправке украинских специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
«Мы слышали эти сообщения, но я не знаю, насколько это подтвержденная информация. Суть в том, что он (Зеленский — ред.) затаил злобу по отношению к Ирану, и отношение господина Зеленского основывается на этом», — сказал посол.
По его словам, несмотря на то что Иран считает Россию своим другом и по многим вопросам позиции стран близки, Тегеран не вовлечен в конфликт между Россией и Украиной.
«Однако господин Зеленский стремится к вражде… Он часто пишет твитты или озвучивает свои взгляды (по поводу Ирана — ред.). Для нас это не имеет значения, он говорит об Иране, основываясь на какой-то ненависти», — добавил Джалали.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины для отражения ударов Ирана.