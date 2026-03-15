ВСУ возвращают раненых на позиции, рассказал пленный

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинское командование возвращает раненых сразу на позиции вместо того, чтобы отправить на списание по ранению, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск «Юг» на славянском направлении.
«Когда нас везли с раненым, так слово за слово спросили, почему вас еще не на списание везут, а сразу назад. Они ответили, что могут еще в руках держать оружие и у кого-то контракт еще не законченный, а ранения (по мнению командования — ред.) не такие и сильные, чтобы надо было списывать», — рассказал военнопленный.
По его словам, с ними ехали даже загипсованные сослуживцы и на костылях, но им все равно сказали взять в руки оружие и возвращаться оборонять позиции.
«Им сказали — берите оружие и дальше идите оборонять. Хотя пару человек было с костылями, один из них был наполовину загипсованный», — рассказал Козарян.