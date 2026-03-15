Российский турист потерял 440 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае

Российский турист рассказал, как потерял более 400 тыс. рублей из-за отмены рейса в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что из-за отмены рейса на проживание и еду потратил почти 440 тыс. рублей.

«Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счёт. Причём даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь», — поделился турист.

Он добавил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней.

Ранее в МИД России рекомендовали воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар и Оман.

Представитель посольства России в Катаре заявил, что почти все россияне, которые изъявили желание покинуть арабскую страну на фоне конфликта на Ближнем Востоке, уже покинули катарскую территорию.

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше