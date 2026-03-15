Трамп заявил, что не нуждается в помощи Зеленского

«Нам не нужна помощь… Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, — это Зеленский», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.
Зеленский заявил ранее, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.