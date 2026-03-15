Нацбанк Украины за неделю продал $1 млрд, чтобы сдержать падение гривны

Нацбанк Украины с 9 по 13 марта продал более $1 млрд из золотовалютных резервов на межбанковском рынке, чтобы сдержать падение курса гривны.

Об этом сообщает украинский портал «Минфин».

Отмечается, что с начала года Нацбанк Украины в общей сложности израсходовал из резервов более $8,3 млрд и не пополнял их для сдерживания девальвации гривны.

«Многомиллиардные валютные интервенции оказались неспособными остановить системное обесценивание национальной валюты. Официальная статистика фиксирует существенное падение курса гривны по отношению к ключевым мировым валютам с начала года», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара на Украине превысил отметку в 44 гривны.