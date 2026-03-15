Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен самостоятельно обеспечить защиту от иранских беспилотников на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.
По словам американского лидера, Соединённые Штаты не нуждаются в поддержке со стороны других государств для противодействия подобным угрозам. Он подчеркнул, что страна располагает достаточными ресурсами и возможностями для обеспечения собственной безопасности.
«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявил, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным проще договориться об урегулировании конфликта на Украине, чем с Зеленским.