Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи для защиты от иранских дронов

Трамп заявил, что Зеленский — последний человек, от которого США может потребоваться помощь.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен самостоятельно обеспечить защиту от иранских беспилотников на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты не нуждаются в поддержке со стороны других государств для противодействия подобным угрозам. Он подчеркнул, что страна располагает достаточными ресурсами и возможностями для обеспечения собственной безопасности.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным проще договориться об урегулировании конфликта на Украине, чем с Зеленским.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше