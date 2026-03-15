Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий политик призвал ЕС снять санкции с российской нефти

РИА Новости: политик Нимайер призвал ЕС снять санкции с российской нефти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

«Почему бы ЕС тоже не снять санкции и запрет на ввоз российской нефти? Наши проблемы (с поставками топлива — ред.) из-за войны вокруг Ирана тут же были бы решены», — сказал РИА Новости Ральф Нимайер.

Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с «Северного потока-2» и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза.

«Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике», — заключил собеседник.

