МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с «Северного потока-2» и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза.
«Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике», — заключил собеседник.