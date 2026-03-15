Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС назвали роковую ошибку Трампа в войне с Ираном

Дипломат Фишер: администрация Трампа просчитала риск блокады Ормузского пролива.

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не видела никакой угрозы в Ормузском проливе, начиная военные действия против Ирана, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus.

«В этом сценарии ограниченной войны Ормузский пролив не играл никакой роли, потому что они (администрация Трампа. — Прим. ред.) не предполагали, что он находится под угрозой», — cказал он.

По словам эксперта, США не рассчитывали на необходимость сначала обеспечить безопасность пролива, чтобы не дать Ирану заблокировать проход судов, вызвав кризис на энергетическом рынке.

«Политическая директива о ведении ограниченной войны, ограниченной по масштабу и продолжительности, была ошибочной», — подчеркнул Фишер.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Вчера глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше