В ЕС назвали роковую ошибку Трампа в войне с Ираном

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не видела никакой угрозы в Ормузском проливе, начиная военные действия против Ирана, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus.
«В этом сценарии ограниченной войны Ормузский пролив не играл никакой роли, потому что они (администрация Трампа. — Прим. ред.) не предполагали, что он находится под угрозой», — cказал он.
По словам эксперта, США не рассчитывали на необходимость сначала обеспечить безопасность пролива, чтобы не дать Ирану заблокировать проход судов, вызвав кризис на энергетическом рынке.
«Политическая директива о ведении ограниченной войны, ограниченной по масштабу и продолжительности, была ошибочной», — подчеркнул Фишер.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Вчера глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников.