Telegraph: Лондон может направить на Ближний Восток тысячи дронов-перехватчиков

Лондон может направить на Ближний Восток тысячи дронов-перехватчиков Octopus, которые производятся для Украины.
Об этом пишет The Telegraph.
«(Премьер-министр Великобритании. — RT) Кир Стармер может отправить тысячи беспилотников-перехватчиков на Ближний Восток. Современные системы перехвата и борьбы с беспилотниками Octopus производятся в Великобритании для Украины», — говорится в материале.
Газета отмечает, что такой шаг можно рассматривать как попытку Стармера противостоять критике американского лидера Дональда Трампа за слабую поддержку Британией США в войне с Ираном.
Ранее Трамп на встрече лидеров G7 заявил Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в ближневосточном конфликте.