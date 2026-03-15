ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов к сделке с Ираном.
«Иран хочет заключить сделку, я не хочу ее заключать, потому что условия недостаточно хороши», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.