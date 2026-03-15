Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, после обстрела в Белгороде произошёл пожар на территории одного из объектов, а также повреждено остекление многоквартирного дома.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о работе ПВО в городе.