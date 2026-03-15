В Роскачестве объяснили, почему опасно расплачиваться с помощью перевода

В пресс-службе Роскачества объяснили RT, почему может быть опасно расплачиваться с помощью перевода денег «по номеру» — популярным среди продавцов способом.
«В небольших магазинах и кафе часто можно услышать просьбу расплатиться переводом “по номеру”. Почему же продавцы это предлагают? Во-первых, так им не нужно платить банку за эквайринг — обслуживание банковских платежей. При оплате картой банк берёт комиссию, а вот переводом или по QR-коду — нет. Кроме того, при переводе денежные средства не учитываются как поступления в кассу. Иногда персонал использует этот способ в обход работодателя», — предупредили специалисты.
Например, чтобы продать товар с истекающим сроком или применить фиктивную скидку, забрав разницу себе, добавили они.
«Чем это грозит? Главная опасность — полное отсутствие правовой защиты. При оплате переводом покупателю, скорее всего, не выдадут чек, а значит, он не сможет вернуть или обменять товар. Также не будет доступна гарантия. Даже если допускается возврат без чека, сам факт оплаты переводом физическому лицу нигде не фиксируется. Из-за этого не получится подтвердить, что товар или услуга приобреталась у конкретного продавца», — подчеркнули в организации.
Помимо этого, как объяснили эксперты, всегда есть вероятность, что счёт для перевода может использоваться в незаконных целях самим продавцом или третьими лицами — в таком случае придётся доказывать свою непричастность к их деятельности.
Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта.
