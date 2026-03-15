Ynet: Нетаньяху запросил разговор с Зеленским по вопросу борьбы с БПЛА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился за помощью к Владимиру Зеленскому по вопросу борьбы с БПЛА, утверждает израильский портал Ynet.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал Украине просьбу о проведении переговоров с… Владимиром Зеленским», — говорится в материале.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил порталу, что такой запрос был получен Киевом, но разговор ещё не состоялся.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский — последний, от кого США нужна помощь на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
